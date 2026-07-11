Женщина и подросток утонули во время купания в Володарском районе. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области.

Еще одна трагедия на воде произошла в Нижегородской области. В реке Лух Володарского района утонули 12-летний подросток и женщина. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Как рассказали в ведомстве, 23-летняя женщина отправилась купаться и начала тонуть. Ей на помощь бросился 12-летний подросток, но не справился, и они оба пошли ко дну. Тела обоих извлекли из воды спасатели.

Следственный комитет Нижегородской области начал доследственную проверку. При осмотре тел погибших следователь не обнаружил следов криминального характера. Причину смерти будет определять судебно-медицинская экспертиза. Обстоятельства происшествия выясняет специалист СК.