Сразу два случая гибели на воде зарегистрировали в Нижегородской области. Фото: Кристина БЕРБАСОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Нижегородской области 11 июля стало известно сразу о двух случаях гибели на воде. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Одна из трагедий случилась в Сосновском пруду «Комсомольский». Из водоема тело неизвестного мужчины извлекли сотрудники полиции. Сейчас еще личность устанавливается.

Еще одно происшествие случилось в Лесогорске Шатковского района. Там мужчина ушел на рыбалку на Соломенный пруд и утонул. Тело из водоема извлекли очевидцы.

Нижегородцам напоминают о необходимости сохранять осторожность на воде. Купаться можно только на разрешенных пляжах. Приближаться к воде в состоянии алкогольного опьянения категорически запрещено. Несовершеннолетние могут находиться в водоемах только в сопровождении взрослых.