Девятилетний мальчик пропал в Дзержинске. Фото: ПСЦ "Рысь"

В Дзержинске разыскивают девятилетнего мальчика. Об этом сообщает поисково-спасательный центр «Рысь».

Последний раз он был дома около 21:00 на улице Железнодорожной. Затем ребенок ушел и не вернулся. Мальчик худощавого телосложения, ростом около 140 сантиметров. У него темно-русые волосы и карие глаза. У ребенка на коленях ссадины.

Из дома мальчик выходил в темной футболке и темных шортах. На ногах – белые кроссовки. С собой мальчик взял черный рюкзак с желтыми полосками.

В настоящее время местонахождение ребенка неизвестно. Волонтеры уже организовали поиски мальчика.