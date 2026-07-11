Нижегородцам рассказали, чем опасны дешевые слуховые аппараты с маркетплейсов. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Нижегородцев предупредили об опасности покупки слуховых аппаратов на маркетплейсах. Под видом медицинских приборов на онлайн-платформах массово продаются бытовые усилители звука стоимостью от 2 до 6 тысяч рублей. Об этом пишет телеграм-канал «Бокал прессека».

Такие устройства не учитывают индивидуальное строение слухового канала и расстояние до барабанной перепонки, из-за чего усиливают все частоты непредсказуемо, что может привести к акустическим травмам и необратимому ухудшению слуха.

По словам сурдолога Андрея Грибова, пациенты часто слышат посторонние шумы, но человеческая речь остаётся неразборчивой. Врач отметил, что каждый третий житель региона с нарушениями слуха сначала заказывает дешёвое устройство в интернете, усугубляет патологию и только после этого обращается в больницу. В ряде стран онлайн-продажа слуховых аппаратов запрещена законодательно из-за рисков для здоровья.

Безопасный подбор возможен только очно и занимает до двух часов. Он требует ручной калибровки настроек под конкретную аудиограмму и анатомические особенности слухового прохода.