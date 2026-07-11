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НовостиСпорт11 июля 2026 8:22

Букмекер PARI и нижегородский ХК «Торпедо» завершили сотрудничество

Компания пропала из списка официальных партнеров клуба
Екатерина МАРКЕЛОВА
Букмекер PARI и нижегородский ХК «Торпедо» завершили сотрудничество.

Букмекер PARI и нижегородский ХК «Торпедо» завершили сотрудничество.

Фото: Мария СОРОКИНА. Перейти в Фотобанк КП

Букмекерская компания PARI прекратила партнёрские отношения с нижегородским хоккейным клубом «Торпедо». Об этом пишет беттинг-эксперт Алексей Ботика в своем телеграм-канале.

Информация о завершении сотрудничества появилась после того, как из списка партнёров на официальном сайте клуба исчез логотип букмекера, а сам PARI также убрал упоминания о «Торпедо» со своих ресурсов.

Официально причины прекращения сотрудничества не сообщались. Однако Алексей Ботика в беседе со «Спортс» предположил, что это могло произойти из-за пересмотра расходов на спонсорство букмекером. Также он не исключил, что нижегородский клуб запросил более высокую сумму за партнёрство, но стороны не достигли соглашения.

Ранее сообщалось о том, что название букмекера может также пропасть из наименования футбольного клуба Нижнего Новгорода «Пари НН».