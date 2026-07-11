Нижегородцам рассказали, как отличить укусы постельных клопов от аллергии. Фото: Виктория МИНАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Нижнем Новгороде участились случаи укусов постельных клопов. Специалисты связывают это не с антисанитарией, а с высокой мобильностью жителей, плотностью застройки и активным оборотом вторичного жилья и мебели. Об этом пишет телеграм-канал «Бокал прессека».

Врачи отмечают, что зачастую пациенты путают укусы постельных клопов с аллергией или ветрянкой, особенно если они наблюдаются лишь у одного члена семьи. Дерматолог ПОМЦ Ольга Чернова объяснила, что клопы кусают всех, но реакция на укусы индивидуальна. У 30–50% людей она не проявляется вовсе, поэтому партнёр может не иметь никаких следов, даже если его тоже атаковали.

Отличить укус клопа от комариного можно по характерной «дорожке»: насекомое делает несколько проколов вдоль сосуда, оставляя цепочку из 3–5 укусов на расстоянии 1–2 сантиметров друг от друга. Зуд от укусов клопов более сильный и длительный, особенно к вечеру. Расчёсывать укусы нельзя, это может привести к инфекции. Рекомендуется использовать антигистаминные мази или охлаждающие лосьоны.

Чтобы подтвердить наличие клопов в доме, стоит обратить внимание на кровавые пятнышки на простыне, чёрные точки на матрасе, а также проверить швы подушек и матрасов, где могут прятаться насекомые, их шкурки и яйца. Избавить дом от насекомых поможет только профессиональная дезинсекция.