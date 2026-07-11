Нижегородская мэрия снизит использование авто из-за ситуации с бензином

Нижегородская мэрия сократит использование авто из-за ситуации с бензином. Фото: Анастасия СТЕПАНЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Администрация Нижнего Новгорода изменила режим работы в связи с ситуацией с топливом в регионе. Как пишет НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на мэрию, служебные поездки планируют сократить, а совещания по возможности перенести в онлайн-формат.

В Нижегородской области уже некоторое время наблюдаются проблемы с поставкой топлива. За АЗС скапливаются большие очереди, а некоторые и вовсе закрываются или продают бензин по завышенной стоимости. Из-за этого на дорогах Нижнего Новгорода образуются пробки.

Чтобы улучшить ситуацию на АЗС, в Нижегородской области ввели систему четных и нечетных дней в зависимости от первой цифры госномера. Она начала действовать с 9 июля. Работу АЗС координируют волонтеры и сотрудники Росгвардии.

Кроме того, правительство региона обратилось к поставщикам с просьбой увеличить поставки топлива в Нижегородскую область. Параллельно на сетевых АЗС действуют лимиты отпуска топлива. На «Лукойле» можно заправить 40 литров бензина за раз, на «Татнефти» и «Газпромнефти» – 30 литров.