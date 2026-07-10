Готовность дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде превысила 53%. Фото: nn-invest.ru

Готовность второй и третьей очередей дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде превысила 53%. Строительство одной из самых важных транспортных магистралей города продолжается в соответствии с утвержденным графиком. Об этом сообщили в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области.

Сейчас на объекте укладывают верхний слой дорожного покрытия, монтируют системы наружного освещения и электроснабжения, устанавливают шумозащитные экраны, возводят надземные пешеходные переходы и продолжают комплексное обустройство будущей трассы.

К настоящему моменту основные земляные работы и устройство дорожной одежды, включая нижний слой покрытия, завершены на участке длиной 7,8 километра из предусмотренных проектом 8,5 километра. Это означает, что большая часть будущей дороги уже приобрела свои окончательные очертания.

Одновременно продолжается строительство транспортной развязки на улице Ларина. После завершения переустройства инженерных коммуникаций специалисты приступят к реконструкции участка улицы и возведению нового путепровода. Реализация проекта позволит значительно улучшить транспортную ситуацию в этой части Нижнего Новгорода и повысить пропускную способность городской дорожной сети.