В Шатковском округе отремонтировали дороги к Ключищам и Чистому Полю. Фото: ГУАД Нижегородской области

В Шатковском муниципальном округе после капитального ремонта ввели в эксплуатацию две автомобильные дороги, ведущие к селам Ключищи и Чистое Поле. Оба объекта успешно приняла государственная комиссия. Работы выполнили по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области.

Подъезд к селу Ключищи протяженностью 1,5 километра полностью обновили. Дорожники расчистили полосу отвода, уложили два слоя асфальтобетона, укрепили обочины щебнем и установили новые дорожные знаки. Эта дорога имеет важное значение для жителей: в селе живут более 60 человек, летом приезжают около 50 дачников. По ней ежедневно следуют школьные автобусы, автомобили скорой помощи и пожарных. Стоимость ремонта составила 28,8 млн рублей.

Также завершен ремонт более двух километров дороги к селу Чистое Поле. На эти работы направили 37,5 млн рублей. Оба подъезда примыкают к трассе Шатки – Лесогорск – Большой Макателем, которую полностью привели в нормативное состояние в 2022 году. Вдоль этой дороги расположены девять населенных пунктов. Ранее уже были обновлены подъезды к Полетаевке и Елховке, а следующей в планах значится дорога к селу Корино.

Как отметил исполняющий обязанности директора ГКУ НО «ГУАД» Александр Денисов, качественные дороги к сельским населенным пунктам повышают безопасность перевозки детей, обеспечивают доступность медицинской помощи и создают условия для развития территорий.