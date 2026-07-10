Исторический дом на улице Шевченко в Нижнем Новгороде продали за 16,3 млн рублей. Фото: Телеграм-канал Егора Полякова

Дом №5 на улице Шевченко в Нижнем Новгороде, представляющий ценность для историко-градостроительной среды, продан на открытых торгах за 16,3 млн рублей. Победителем стала компания «СЗ "ННДК 4», сообщил заместитель губернатора Егор Поляков в своём телеграм-канале.

Здание было построено в 1901 году. Хотя оно не имеет статуса объекта культурного наследия, вместе с соседними домами формирует исторический облик квартала в центре города. Рядом с ним расположен ИТ-кампус «НЕЙМАРК», поэтому развитие этой территории сегодня вызывает особый интерес.

Торги прошли 10 июля. За право приобрести объект боролись три потенциальных инвестора. Начальная цена составляла 7,2 млн рублей, однако в ходе аукциона стоимость выросла более чем вдвое. На 17-м шаге торгов победитель предложил 16,3 млн рублей.

В компании отметили, что планируют включить исторический дом в развитие улицы Шевченко. Ранее «СЗ "ННДК 4» уже занималась восстановлением усадьбы Гусевых на улице Славянской.

С начала 2026 года КП НО «Регнедвижимость» реализовало уже 13 объектов, имеющих историческую ценность. Информация о других зданиях, выставленных на продажу, размещена на специализированном портале.