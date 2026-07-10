Отец троих детей погасил долг по алиментам в 1,4 млн рублей ради спасения машин. Фото: Валерий ШАХОВ. Перейти в Фотобанк КП

Житель Нижегородской области полностью погасил задолженность по алиментам в размере 1,4 миллиона рублей после того, как судебные приставы арестовали принадлежащие ему автомобили и начали готовить один из них к продаже. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Нижегородской области.

Исполнительные производства в отношении 41-летнего мужчины, который обязан содержать троих детей, находятся в Чкаловском районном отделении службы судебных приставов. Долгое время алименты удерживались с его официальных доходов как индивидуального предпринимателя. Однако во время проверки приставы обнаружили неучтенную часть заработка. После перерасчета выяснилось, что мужчина задолжал детям почти полтора миллиона.

Добровольно выплачивать долг он не стал. Тогда судебный пристав наложил арест на принадлежащие должнику Volkswagen Tiguan, Fiat Ducato и УАЗ-22069. Когда кроссовер уже оценили для дальнейшей продажи на торгах, мужчина решил не доводить дело до реализации имущества и нашел средства для полного погашения задолженности.

После оплаты долга арест с автомобилей сняли. При этом мужчина по-прежнему обязан своевременно перечислять текущие алиментные платежи. Если выплаты снова прекратятся, судебные приставы смогут повторно применить меры принудительного взыскания.