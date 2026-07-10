Почти 300 подростков из многодетных семей нашли работу в Нижегородской области. Фото: Павел Скворцов

Почти 300 подростков из многодетных семей получили помощь с трудоустройством в Нижегородской области в первом полугодии 2026 года. Кроме того, постоянную работу при содействии Нижегородского кадрового центра «Работа России» нашли 48 многодетных родителей – это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об итогах работы сообщили в пресс-службе правительства региона.

За первые шесть месяцев этого года в службу занятости обратились 293 подростка из многодетных семей. Это почти на 50% больше, чем годом ранее. Для школьников и студентов предусмотрены программы временной занятости в свободное от учебы время, которые помогают получить первый профессиональный опыт и познакомиться с будущей профессией.

По словам министра демографии и развития человеческого капитала Нижегородской области Игоря Пантюхина, поддержка занятости семей с детьми остается одним из ключевых направлений демографической политики региона. Особое внимание уделяется тому, чтобы родители могли успешно совмещать работу с воспитанием детей и получать стабильный доход.

В кадровом центре отмечают, что специалисты сопровождают соискателей на всех этапах – помогают подобрать вакансии, пройти профориентацию, повысить квалификацию и оформить трудоустройство. Как подчеркнула исполняющая обязанности директора центра Елена Видяева, для многодетных семей особенно важно найти работу, которая позволит сохранить баланс между профессиональной деятельностью и семейной жизнью.

Поддержка занятости многодетных семей реализуется в рамках национального проекта «Кадры», который действует в России с 2025 года.