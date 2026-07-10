Евгений Чинцов поздравил будущих управленцев с окончанием университета. Фото: Пресс-служба городской Думы Нижнего Новгорода.

68 выпускников направления «Государственное и муниципальное управление» Института экономики ННГУ имени Н.И. Лобачевского получили дипломы бакалавриата и магистратуры. Торжественная церемония прошла 10 июля в Кремле, при участии председателя городской Думы Нижнего Новгорода Евгения Чинцова, сообщили в пресс-службе ГД.

Поздравить молодых специалистов также пришли ректор ННГУ Олег Трофимов, директор Института экономики Юлия Плехова, преподаватели, наставники, родители и друзья выпускников. Для вчерашних студентов этот день стал завершением учебы и началом профессионального пути в сфере государственного и муниципального управления.

Обращаясь к выпускникам, Евгений Чинцов отметил символичность того, что дипломы вручают именно в здании городской Думы, где принимаются решения, влияющие на жизнь Нижнего Новгорода. По его словам, муниципальная служба требует не только знаний, но и ответственности, инициативности и умения воплощать идеи в реальные дела.

Ректор ННГУ Олег Трофимов подчеркнул, что университет входит в число ведущих вузов страны по подготовке специалистов в сфере государственного и муниципального управления. Он также отметил, что сотрудничество с городской Думой помогает студентам получать практический опыт и лучше понимать задачи развития города.