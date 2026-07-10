Территорию детского сада № 10 благоустраивают в Дзержинске

Фото: Telegram-канал Михаила Клинкова.

В Дзержинске продолжаются работы по асфальтированию территории детского сада № 10. Проект реализуется в рамках губернаторской программы инициативного бюджетирования «Вам решать!». Об этом сообщил мэр города химиков Михаил Клинков в своих соцсетях.

В прошлом году сотрудники учреждения и родители воспитанников активно поддержали проект по ремонту территории, собрав 1087 голосов. Благодаря этой поддержке на территории детского сада будет уложено более 1500 квадратных метров нового асфальта. Недавно здесь также появилось современное мини-футбольное поле.

Глава города Михаил Клинков поблагодарил заведующую детским садом Татьяну Сергеевну Вытнову за профессионализм и умение сплотить людей вокруг общих задач.

Программа инициативного бюджетирования «Вам решать!» действует в Нижегородской области с 2017 года. За это время в Дзержинске реализовано уже 106 проектов, предложенных жителями. В текущем году в городе и поселках округа воплощаются 13 инициатив горожан, включая ремонт дорог, обустройство спортивных и детских площадок.

У коллектива и родителей детского сада № 10 уже есть планы на будущее участие в программе. Михаил Клинков отметил, что, видя такую вовлеченность педагогов и родителей, уверен: всё обязательно получится.