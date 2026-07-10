В Нижегородской области ищут причину массовой гибели пчел. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Ветеринарная служба Шатковского округа устанавливает причину массовой гибели пчел у местных пасечников. Об этом «КП-Нижний Новгород» сообщили в комитете ветеринарии Нижегородской области.

В ветслужбу поступило обращение от владельцев пасек Шатковского района. По данным СМИ, поля сельскохозяйственные поля вблизи местных сел Великий Враг, Костянка, Богдановка и Крапивка обрабатывали химикатами. Именно это, по мнению пчеловодов, стало причиной гибели насекомых: пчелы получили отравление.

В настоящее время специалисты ветслужбы отобрали патологический материл, чтобы провести лабораторные исследования заразных болезней и токсического воздействия. Пока причина произошедшего остается неизвестной. По итогам проверки специалисты ветеринарной службы предоставят официальное заключение.