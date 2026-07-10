Двух нижегородских бизнесменов наказали за продажу ветпрепаратов без лицензии. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Двое индивидуальных предпринимателей из Нижегородской области получили предостережения за продажу ветеринарных лекарственных препаратов без лицензии на фармацевтическую деятельность. Нарушения выявило Управление Россельхознадзора по Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Предостережения вынесены предпринимателям из Лукоянова и Первомайска. По данным реестра лицензий Россельхознадзора, на момент проверки у ИП Ирины Скворцовой и ИП Виктора Шишкова отсутствовали лицензии, дающие право заниматься фармацевтической деятельностью в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения.

Информацию о нарушениях специалисты получили благодаря сведениям, предоставленным ООО «Оператор-ЦРПТ». Анализ данных показал, что в торговых точках предпринимателей велась розничная продажа ветеринарных препаратов.

В Россельхознадзоре напомнили, что продавать лекарства для животных в розницу разрешено только при наличии соответствующей лицензии. Кроме того, в обороте могут находиться лишь препараты, зарегистрированные в России, а также лекарства, изготовленные лицензированными аптечными и ветеринарными организациями.