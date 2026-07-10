Лжегазовщики обманули 227 нижегородцев на 3,5 миллиона рублей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Нижнем Новгороде завершено расследование уголовного дела о крупном мошенничестве, фигурантами которого стали 11 местных жителей – они выдавали себя за сотрудников газовой службы, навязывали дорогостоящую замену оборудования и обманули 227 человек на 3,5 миллиона рублей. Уголовное дело уже направлено в суд. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следователи считают, что схема действовала с января 2024 года по март 2025 года. По версии правоохранителей, руководил группой директор коммерческой организации. Участники приходили в квартиры нижегородцев под видом работников газовой службы, осматривали оборудование и заявляли о якобы обнаруженных неисправностях.

После этого жильцам предлагали срочно заключить договор на замену техники по значительно завышенной цене. Тем, кто сомневался или отказывался, злоумышленники, как утверждает следствие, угрожали штрафами и отключением газа.

Общий ущерб, причиненный потерпевшим, оценивается примерно в 3,5 миллиона рублей. Подозреваемых задержали сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции отдела полиции № 2 УМВД России по Нижнему Новгороду.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Канавинский районный суд Нижнего Новгорода.

В МВД также напомнили жителям, что данные организации, обслуживающей газовое оборудование, указаны в платежных квитанциях. Перед тем как впустить в квартиру незнакомцев, стоит проверить их документы и убедиться, что они действительно представляют официальную службу.