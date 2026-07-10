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НовостиПроисшествия10 июля 2026 10:57

Лжегазовщики обманули 227 нижегородцев на 3,5 миллиона рублей

Перед судом предстанут 11 обвиняемых, которых считают участниками организованной группы
Евгения ФРОЛОВА
Лжегазовщики обманули 227 нижегородцев на 3,5 миллиона рублей.

Лжегазовщики обманули 227 нижегородцев на 3,5 миллиона рублей.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Нижнем Новгороде завершено расследование уголовного дела о крупном мошенничестве, фигурантами которого стали 11 местных жителей – они выдавали себя за сотрудников газовой службы, навязывали дорогостоящую замену оборудования и обманули 227 человек на 3,5 миллиона рублей. Уголовное дело уже направлено в суд. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следователи считают, что схема действовала с января 2024 года по март 2025 года. По версии правоохранителей, руководил группой директор коммерческой организации. Участники приходили в квартиры нижегородцев под видом работников газовой службы, осматривали оборудование и заявляли о якобы обнаруженных неисправностях.

После этого жильцам предлагали срочно заключить договор на замену техники по значительно завышенной цене. Тем, кто сомневался или отказывался, злоумышленники, как утверждает следствие, угрожали штрафами и отключением газа.

Общий ущерб, причиненный потерпевшим, оценивается примерно в 3,5 миллиона рублей. Подозреваемых задержали сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции отдела полиции № 2 УМВД России по Нижнему Новгороду.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Канавинский районный суд Нижнего Новгорода.

В МВД также напомнили жителям, что данные организации, обслуживающей газовое оборудование, указаны в платежных квитанциях. Перед тем как впустить в квартиру незнакомцев, стоит проверить их документы и убедиться, что они действительно представляют официальную службу.