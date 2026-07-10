Владислав Атмахов взял на контроль ситуацию с газом в доме на Советской. Фото: сайт НРО ЛДПР

Координатор Нижегородского регионального отделения ЛДПР Владислав Атмахов направил официальный запрос в Государственную жилищную инспекцию Нижегородской области с просьбой разобраться в ситуации с отключением газа в многоквартирном доме № 19/2 по улице Советской. Об этом сообщили в региональном отделении партии ЛДПР.

Жители этого дома остаются без газа уже третью неделю, горячая вода в квартирах отсутствует с 26 июня. Причиной отключения стал ремонт оголовков вентиляционных каналов, однако сами собственники утверждают, что никаких работ на объекте не ведётся.

В управляющей компании заявляют, что все необходимые мероприятия выполнены. В Госжилинспекции же предлагают жильцам ждать официального ответа на их обращения до 30 дней. В ДУКе пояснили, что газоснабжение приостановлено временно — в целях безопасности, до полной проверки вентиляции во всех квартирах. В администрации Канавинского района сообщили, что ситуация находится на их контроле.

Парламентарий потребовал от жилищной инспекции разобраться в сложившейся ситуации и принять необходимые меры.

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