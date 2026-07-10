Более 28 тысяч донаций крови сдали нижегородцы с начала года. Фото: Нижегородский областной центр крови им. Н.Я. Климовой

Более 28,3 тысячи безвозмездных донаций крови и ее компонентов совершили жители Нижегородской области за первое полугодие 2026 года. Донорское движение объединило свыше 16,2 тысячи человек, сообщили в пресс-службе правительства региона.

За шесть месяцев в регионе было выполнено почти 24,1 тысячи донаций цельной крови, более 3,1 тысячи донаций плазмы и свыше тысячи донаций тромбоцитов. Специалисты службы крови отмечают, что особое внимание уделяется распределению доноров с учетом потребностей медицинских организаций и необходимых фенотипов крови. Такой подход позволяет своевременно обеспечивать лечебные учреждения компонентами крови.

По словам главного внештатного специалиста-трансфузиолога министерства здравоохранения Нижегородской области Сергея Абрамова, регулярное участие жителей региона в донорском движении помогает поддерживать стабильную работу службы крови и спасать жизни пациентов.

Кроме того, с начала года нагрудный знак «Почетный донор России» получили еще 363 жителя региона. Сегодня в Нижегородской области насчитывается уже более 29,5 тысячи обладателей этого звания. Также регион готовится к первому вручению знака «Заслуженный донор Нижегородской области». Одновременно продолжается развитие донорства костного мозга и работа обновленного Нижегородского плазмоцентра ФМБА России, где заготавливают плазму для производства жизненно важных лекарственных препаратов.