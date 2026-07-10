Лесопожарные станции Нижегородской области проходят масштабную проверку. Фото: Минлесхоз Нижегородской области

В Нижегородской области начались комплексные проверки лесопожарных станций. Специалисты регионального Минлесхоза оценивают состояние техники и оборудования, проверяют готовность сотрудников к работе, организацию дежурств и исправность средств связи. Особое внимание уделяют подразделениям, расположенным в районах с повышенной пожарной опасностью. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Как отметил министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Роман Воробьев, сейчас в нескольких муниципалитетах уже действует высокий класс пожарной опасности, а предстоящая жара может еще больше осложнить ситуацию. В связи с этим в регионе усилили видеомониторинг лесов, увеличили количество патрулей, а все силы и средства пожаротушения перевели в режим полной готовности.

Во время проверок специалисты оценивают работу диспетчерских служб, готовность личного состава к экстренным выездам, проведение инструктажей и качество ведения документации. Главная задача – сократить время реагирования на возможные возгорания.

С начала пожароопасного сезона в лесах Нижегородской области произошло пять пожаров – в Борском, Балахнинском и Варнавинском лесничествах. Причинами стали неосторожное обращение с огнем и сухие грозы.

В регионе продолжает действовать особый противопожарный режим. При IV–V классе пожарной опасности посещение лесов запрещено. Также нельзя разводить костры, сжигать мусор и траву, а также использовать мангалы. За нарушение ограничений предусмотрены штрафы до 50 тысяч рублей для граждан и до 1 млн рублей для юридических лиц.