КСП продлила срок устранения нарушений в Борском Губернском колледже. Фото: КСП Нижегородской области

Контрольно-счётная палата Нижегородской области продлила Борскому Губернскому колледжу срок устранения части выявленных нарушений до 31 декабря 2026 года. При этом часть замечаний, выявленных во время проверки, уже устранена. Соответствующая информация опубликована на сайте региональной КСП.

Проверка охватывала финансово-хозяйственную деятельность колледжа за 2025 год и январь–февраль 2026 года. Специалисты изучили использование бюджетных средств и имущества на общую сумму почти 243 млн рублей. По итогам контрольного мероприятия были выявлены нарушения при выполнении государственного задания, случаи нецелевого и неправомерного использования бюджетных средств, недостатки при предоставлении субсидий, нарушения законодательства о закупках и бухгалтерском учете.

Во время проверки колледж устранил часть выявленных нарушений. В частности, неправомерно израсходованные средства были полностью возвращены в областной бюджет. Также виновное лицо возместило стоимость недостающих продуктов питания, а выявленные излишки поставили на бухгалтерский учет.

По отдельным нарушениям были составлены протоколы об административных правонарушениях. Кроме того, материалы проверки направлены в прокуратуру Нижегородской области, региональное министерство образования, Законодательное собрание, губернатору, а также в УФАС и министерство финансов по вопросам, связанным с закупками. На выполнение оставшихся требований колледжу предоставлено время до конца 2026 года.