Экс-директору Сормовского ДУКа продлили арест в СИЗО до 14 августа. Фото: ОПС судов общей юрисдикции Нижегородской области

Сормовский районный суд Нижнего Новгорода продлил срок содержания под стражей бывшему директору Сормовского ДУКа Николаю Шумилкову. Он останется в СИЗО как минимум до 14 августа 2026 года включительно. Такое решение суд принял по ходатайству следствия, сообщили в ОПС судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Следствие обвиняет Николая Шумилкова в покушении на незаконную передачу крупной суммы денег лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой организации.

Во время судебного заседания обвиняемый и его защитники просили изменить меру пресечения на более мягкую – домашний арест либо залог. Однако суд не нашел для этого оснований и отказал в удовлетворении ходатайства.

Таким образом, Шумилков продолжит находиться под стражей до 14 августа включительно.