Лимит 40 литров и QR-коды вводят на АЗС Нижегородской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Нижегородской области вводят новые правила продажи бензина: на автозаправках устанавливают лимит в 40 литров в одни руки, а также готовятся протестировать систему отпуска топлива по QR-кодам. Такие решения приняли на заседании оперативного штаба под руководством губернатора Глеба Никитина. Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале.

По итогам совещания крупнейшие вертикально интегрированные нефтяные компании уже увеличили поставки топлива на автозаправочные станции. По данным региональных властей, сейчас объемы выросли на 29% по сравнению с концом прошлой недели, когда возник дефицит бензина.

Ограничение в 40 литров уже начали вводить на АЗС «ЛУКОЙЛа». При этом для владельцев водного транспорта и различной техники на заправках «Газпромнефти» разрешили отпуск ограниченного количества топлива в канистры. Ранее аналогичное решение приняла и «Татнефть».

Кроме того, в регионе определят пилотную территорию, где протестируют механизм отпуска бензина по QR-кодам. Предполагается, что такая система позволит справедливо распределять топливо в условиях дефицита и гарантировать автомобилистам возможность заправиться в установленный срок на конкретных АЗС. После испытаний ее могут распространить на всю Нижегородскую область.