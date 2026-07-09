Авария на водоводе оставила без воды пять поселков Дзержинска. Фото: Пресс-служба администрации Дзержинска

Пять поселков Дзержинска временно остались без водоснабжения из-за аварии на магистральном трубопроводе. Под отключение попали Бабино, Колодкино, Игумново, Юрьевец и Петряевка. Для жителей организован подвоз воды по утвержденному графику. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Дзержинска.

Авария произошла на магистральном водоводе диаметром 400 миллиметров. По словам директора по производству АО «ДВК» Игоря Капранова, причиной стал сильный износ старого трубопровода, который уже не выдерживает возросшей нагрузки из-за активной застройки района.

Ремонт осложняется тем, что поврежденный участок проходит на глубине около четырех метров. Кроме того, специалисты обнаружили многочисленные повреждения, вызванные электрокоррозией, поэтому потребуется заменить от 10 до 15 метров трубы. Дополнительное время также ушло на согласование земляных работ и устранение неучтенных подземных коммуникаций.

Сейчас на месте аварии круглосуточно работают пять специалистов, задействованы четыре единицы техники и специальное оборудование. Для жителей организован подвоз воды в поселки по установленному графику. Перед использованием воду рекомендуют обязательно кипятить. В АО «ДВК» заверили, что делают все возможное, чтобы восстановить водоснабжение как можно быстрее, и принесли жителям извинения за доставленные неудобства.