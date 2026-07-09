Иностранца осудили на девять лет в Нижнем Новгороде за финансирование терроризма. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Нижнем Новгороде вынесен приговор 28-летнему иностранному гражданину, признанному виновным в финансировании международного терроризма. Суд назначил ему девять лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Нижегородской области.

Уголовное дело по статье о содействии террористической деятельности путем финансирования терроризма расследовало УФСБ России по Республике Карелия. Во время оперативных мероприятий сотрудники ФСБ Нижегородской области совместно с коллегами из Карелии выявили и пресекли канал финансирования международной террористической организации. При силовой поддержке ОМОН Росгвардии по Республике Карелия подозреваемого задержали в Нижнем Новгороде, после чего заключили под стражу.

В суде было доказано, что мужчина собирал денежные средства и перечислял их участникам международной террористической организации. Рассмотрев материалы дела, 2-й Западный окружной военный суд признал его виновным.

Осужденному назначено девять лет лишения свободы. Первые три года наказания он проведет в тюрьме, оставшуюся часть срока – в исправительной колонии строгого режима.