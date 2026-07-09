Глава Следственного комитета потребовал доклад по аварийному дому под Бором. Фото: СУ СК России.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки по факту нарушения прав жителей аварийного дома в поселке Октябрьском городского округа Бор Нижегородской области. Поводом стало коллективное обращение граждан, поступившее через приемную главы СК России во «ВКонтакте», сообщили в Информационном центре СК РФ.

Речь идет о многоквартирном доме на улице Комсомольской, построенном в 1961 году. По словам жителей, здание находится в неудовлетворительном состоянии: конструкции разрушаются, а проживание в нем становится небезопасным. Еще в 2018 году дом официально признали аварийным, однако расселение до сих пор не завершено.

Как отмечают заявители, сроки предоставления нового жилья переносились неоднократно. Сейчас переселение запланировано лишь на 2027–2028 годы. Жители обращались в различные инстанции, однако решить проблему пока не удалось.

После поступившего обращения в Следственном управлении СК России по Нижегородской области организовали процессуальную проверку. Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Айрату Ахметшину доложить о ходе проверки, принятом решении и мерах, которые принимаются для восстановления жилищных прав граждан. Исполнение поручения находится на контроле центрального аппарата Следственного комитета.