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НовостиПроисшествия9 июля 2026 13:25

Бастрыкин взял на контроль дело о нападении на фельдшера в Нижнем Новгороде

Председатель СК России взял на контроль проверку после избиения сотрудницы скорой помощи
Евгения ФРОЛОВА
Бастрыкин потребовал доклад после нападения на фельдшера в Нижнем Новгороде.

Бастрыкин потребовал доклад после нападения на фельдшера в Нижнем Новгороде.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки после нападения на фельдшера скорой помощи в Нижнем Новгороде. Исполнение поручения находится на контроле центрального аппарата ведомств, сообщили в Информационном центре СК РФ.

По предварительным данным, инцидент произошел в июле. Бригада скорой помощи приехала на вызов к мужчине, который, как сообщается, находился в состоянии алкогольного опьянения. Во время оказания помощи он ударил фельдшера по лицу.

В результате нападения медик получила травму. После случившегося следователи СУ СК России по Нижегородской области организовали процессуальную проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и дана правовая оценка действиям мужчины.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Нижегородской области Айрату Ахметшину доложить о промежуточных результатах проверки, а также о принятом по ее итогам процессуальном решении. Ход исполнения поручения остается на контроле центрального аппарата Следственного комитета.