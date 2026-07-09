Бастрыкин взял на контроль дело о нападении на фельдшера в Нижнем Новгороде

Бастрыкин потребовал доклад после нападения на фельдшера в Нижнем Новгороде. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки после нападения на фельдшера скорой помощи в Нижнем Новгороде. Исполнение поручения находится на контроле центрального аппарата ведомств, сообщили в Информационном центре СК РФ.

По предварительным данным, инцидент произошел в июле. Бригада скорой помощи приехала на вызов к мужчине, который, как сообщается, находился в состоянии алкогольного опьянения. Во время оказания помощи он ударил фельдшера по лицу.

В результате нападения медик получила травму. После случившегося следователи СУ СК России по Нижегородской области организовали процессуальную проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и дана правовая оценка действиям мужчины.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Нижегородской области Айрату Ахметшину доложить о промежуточных результатах проверки, а также о принятом по ее итогам процессуальном решении. Ход исполнения поручения остается на контроле центрального аппарата Следственного комитета.