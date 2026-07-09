ЛДПР запускает всероссийскую подписную кампанию в поддержку семей

Фото: ЛДПР

В День семьи, любви и верности, 8 июля, представители ЛДПР вышли на одиночные пикеты во всех регионах России. Акция стала стартом масштабной подписной кампании, цель которой - привлечь внимание президента к проблемам российских семей. Представители партии уверены, что существующие меры поддержки не решают ключевых вопросов, с которыми ежедневно сталкиваются родители по всей стране.

По словам организаторов, инициатива призвана напомнить, что миллионы граждан нуждаются в системной государственной политике, которая работала бы независимо от региона проживания и уровня дохода семьи. Среди наиболее острых проблем - недоступное жильё, сложности с получением пособий, необоснованные отказы в материальной помощи и низкий уровень жизни семей с детьми.

Первый заместитель руководителя Центрального аппарата ЛДПР по подготовке федеральной избирательной кампании, руководитель Федерального избирательного штаба партии Мария Воропаева подчеркнула, что подписная кампания — это возможность донести до главы государства реальные просьбы людей, уставших от пустых заверений.

- Мы предлагаем конкретные шаги: «народную ипотеку» под 3%, отмену формальных критериев при назначении пособий, выплату заработной платы родителям, которые воспитывают детей и не могут работать, - сказала Мария Воропаева.

В ближайшее время партийцы намерены проводить встречи с гражданами по всей стране, фиксировать каждую историю и собирать подписи. Каждый голос, как отмечают в ЛДПР, должен быть услышан и учтён. Авторы инициативы убеждены, что поддержка семьи должна стать нормой для всех.