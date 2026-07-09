Ремонт дороги к селу Ломовка завершили в Арзамасском округе. Фото: ГУАД Нижегородской области

В Арзамасском округе завершился капитальный ремонт автомобильной дороги, соединяющей поселок Ломовка и село Ломовка. В нормативное состояние привели участок протяженностью три километра, а стоимость работ составила 65,7 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Во время ремонта подрядчик выполнил полный комплекс работ. Дорожники расчистили прилегающую территорию от кустарника и мелколесья, укрепили и спланировали обочины, восстановили кромки проезжей части, усилили основание дороги и уложили два слоя нового асфальтобетонного покрытия. Для повышения безопасности на участке также установили 20 новых дорожных знаков, включая предупреждающие, запрещающие и информационные.

Как отметил исполняющий обязанности директора ГКУ НО «ГУАД» Александр Денисов, эта дорога имеет большое значение для жителей Ломовского сельсовета. По ней ежедневно следуют школьные автобусы, автомобили скорой помощи, а также жители, которые добираются до школы, фельдшерско-акушерского пункта и других социальных объектов.

В 2026 году в Арзамасском округе продолжится обновление дорожной сети. Планируется привести в порядок участок дороги Волчихинский Майдан – Чернуха – Наумовка протяженностью один километр, а также подъезд к селу Васильев Враг длиной 2,8 километра. Кроме того, уже открыто рабочее движение по части новой дороги «Выездное – железнодорожная станция Арзамас-1».