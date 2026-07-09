1035 нелегальных мигрантов выдворили из Нижегородской области с начала года. Фото: Ольга ЮШКОВА.

С начала 2026 года из Нижегородской области выдворили 1035 иностранных граждан, которые нарушили правила пребывания в России и не имели документов, подтверждающих право на временное проживание или работу. Их доставили до пунктов пропуска через государственную границу судебные приставы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУФССП.

Только за прошлую неделю сотрудники службы выдворили 22 гражданина Узбекистана, Армении, Таджикистана, Казахстана и Азербайджана. Основанием стали решения судов, вынесенные по статье, предусматривающей ответственность за нарушение правил въезда в Россию или режима пребывания на ее территории.

До исполнения судебных решений мигранты находились в Центре временного содержания иностранных граждан. После оформления всех необходимых документов судебные приставы сопроводили их до пункта пропуска через государственную границу и передали сотрудникам Пограничной службы ФСБ России. В соответствии с законодательством всем выдворенным иностранным гражданам запрещен въезд в Россию в течение ближайших пяти лет.