Ушел из жизни легендарный футболист дзержинского «Химика» Евгений Кошкин. Фото: ФК "Химик" (Дзержинск)

Ушел из жизни легендарный футболист дзержинского «Химика», мастер спорта СССР Евгений Кошкин. О смерти одного из самых известных игроков клуба сообщили в пресс-службе ФК «Химик».

Евгений Кошкин дебютировал за дзержинскую команду в 1977 году и на долгие годы стал одним из ее лидеров. В первенствах СССР он провел за «Химик» 13 сезонов, сыграв около 330 матчей во второй лиге и забив 59 мячей. В 1988 году футболисту было присвоено звание мастера спорта СССР.

Позже Кошкин выступал за «Нарт» из Черкесска и тверскую «Волгу», однако завершил профессиональную карьеру там, где она начиналась, – в дзержинском «Химике». Всего за клуб он провел не менее 363 матчей и забил не менее 61 мяча, войдя в число рекордсменов команды по количеству игр и голов.

После завершения спортивной карьеры Евгений Кошкин жил и работал в Дзержинске инструктором по вождению. В футбольном клубе выразили соболезнования семье спортсмена, поблагодарив его за преданность команде и яркие годы, проведенные на поле. Информацию о времени и месте прощания с Евгением Кошкиным обещают сообщить позднее.

«Комсомольская правда – Нижний Новгород» также выражает соболезнования родным и близким Евгения Зиновьевича.