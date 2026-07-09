Апелляция оставила в силе приговор экс-замгубернатору Англичанинову. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Нижегородский областной суд оставил без изменений приговор бывшему заместителю губернатора Нижегородской области и экс-застройщику Валерию Англичанинову. Апелляционная инстанция рассмотрела жалобы как стороны обвинения, так и защиты, однако не нашла оснований для пересмотра назначенного наказания. Об этом сообщили «Ъ-Приволжье» со ссылкой на пресс-службу суда.

В январе 2026 года Валерия Англичанинова признали виновным в хищении 247 млн рублей средств участников долевого строительства при возведении жилого комплекса «Дом на Горького» в центре Нижнего Новгорода. Суд назначил ему шесть лет колонии. При этом прокуратура настаивала на более строгом наказании – десяти годах лишения свободы.

Сам бывший чиновник свою вину не признал. Он утверждал, что сроки строительства были сорваны из-за работ по возведению новой станции метро, а реализацию проекта контролировал основатель холдинга СУ-155 Михаил Балакин, который покинул Россию.

Ранее Англичанинов уже получил четыре года колонии по делу о нарушении сроков строительства жилья для военнослужащих в подмосковном Чехове. Именно поэтому приговор по делу «Дома на Горького» был вынесен с учетом ранее назначенного наказания. Проблему обманутых дольщиков впоследствии решали власти Нижегородской области, а завершением строительства занимался специализированный застройщик «Хутор».