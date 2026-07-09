7 тысяч км дорожной разметки нанесут в Нижегородской области в 2026 году. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В 2026 году на дорогах Нижегородской области появится семь тысяч километров разметки. Об этом сообщил начальник отдела эксплуатации Кирилл Шевяков на пресс-конференции, посвящённой старту социальной кампании «Продвижение безопасности».

Из общего объёма 5,5 тысячи километров нанесут краской, еще почти 1,7 тысячи километров – термопластичными материалами. На опорной сети дополнительно появится структурная разметка из структурированного пластика. При наезде на неё автомобиль вибрирует, предупреждая водителя о выезде на разделительную полосу.

Особое внимание в этом году уделили разделению встречных потоков. Планируется установить порядка 11 километров осевого барьерного ограждения. Там, где барьер поставить невозможно, смонтируют сигнальные столбики.

Кроме того, в регионе обустроят 111 пешеходных переходов. 86 из них оборудуют проекционной горизонтальной разметкой, дублирующей «зебру». Особенно актуально такое решение будет в темное время суток. Также запланирована установка пяти новых светофоров и проектирование ещё восьми объектов.

Программа включает и строительство линий наружного освещения: 90 километров построят в этом году, еще 270 километров запроектируют. На дорогах появятся около семи тысяч новых дорожных знаков.