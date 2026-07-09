Нижегородская область обогнала Россию по уровню рождаемости впервые за 35 лет. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Нижегородская область впервые с 1990 года превысила среднероссийский уровень по суммарному коэффициенту рождаемости. Сейчас показатель в регионе составляет 1,357 против 1,352 в среднем по стране. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в своем телеграм-канале.

По словам главы региона, с июня 2025 года суммарный коэффициент рождаемости вырос почти на 8%. Такой прирост стал лучшим среди всех российских регионов за последний год. Для сравнения, средний показатель по Приволжскому федеральному округу сейчас составляет 1,295.

Глеб Никитин отметил, что положительную динамику удалось получить благодаря региональному проекту «ОСНОВА», который направлен на поддержку семей с детьми. По его словам, после запуска дополнительных мер поддержки суммарный коэффициент рождаемости начал устойчиво расти.

Губернатор подчеркнул, что результат стал возможен благодаря сочетанию федеральных механизмов и региональных инициатив. Вместе с правительством Нижегородской области и Институтом демографического развития власти продолжают расширять меры поддержки семей, совершенствовать действующие программы и устранять препятствия, которые мешают жителям принимать решение о рождении детей.