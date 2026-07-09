Количество ДТП в Нижегородской области сократилось на 7,4% за год. Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Нижегородской области за последний год на 7,4% сократилось количество дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщил врио начальника управления Госавтоинспекции при ГУ МВД по Нижегородской области Сергей Коробко на пресс-конференции, посвящённой старту Всероссийской социальной кампании «Продвижение безопасности».

За шесть месяцев 2026 года на дорогах области зафиксировано 1 815 дорожно-транспортных происшествий. Позитивная динамика наблюдается по всем ключевым показателям: число погибших снизилось на 7,4% – до 103 человек, а количество раненых – почти на 10% (2 288 человек).

Чаще всего на дорогах региона происходят столкновения автомобилей. За полгода зарегистрирован 821 такой случай. Далее следуют наезды на пешеходов (421 ДТП) и выезды на полосу встречного движения (157 случаев).

Главными причинами аварий по-прежнему становятся грубые нарушения правил дорожного движения. Самые частые – превышение скорости в конкретных условиях – 245 ДТП, несоблюдение очередности проезда – 202 ДТП, превышение установленной скорости – 184 ДТП.

Опасным участком дороги считаются перекрестки. На них в 2026 году произошло 557 аварий, жертвами которых стали 23 человека, еще 746 получили ранения. Чаще всего трагедии случались из-за проезда на запрещающий сигнал светофора и игнорирования знаков приоритета.