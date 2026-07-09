В бассейне «Заря» в Дзержинске продолжается масштабный ремонт. Фото: Telegram-канал Михаила Клинкова.

В спортивном комплексе «Заря» идут активные работы по обновлению инженерных систем, модернизации помещений и созданию безбарьерной среды. Об этом сообщил глава города Михаил Клинков в своих соцсетях.

В женской раздевалке и душевой уже полностью демонтированы устаревшие стяжка, гидроизоляция и вентиляционная система. Вместо прежних трёх общих трапов здесь обустроена современная система водоотведения с 21 индивидуальным сливом. Полы вскоре покроют противоскользящим керамогранитом — это обеспечит безопасность посетителей.

Особое внимание уделяется доступности для маломобильных граждан. Все дверные проёмы расширены для беспрепятственного проезда колясок, а для людей с ограниченными возможностями предусмотрен просторный санузел с поручнями и отдельным входом.

Не обошли стороной и техническую часть объекта. Полностью восстановлена система фильтрации в машинном отделении — «сердце» бассейна, от которого зависит качество воды.

Ремонт в «Заре» ведётся поэтапно. В прошлом году обновили покрытие чаши большого бассейна и частично заменили фильтры в малом. Осенью завершился ремонт мужского блока и раздевалки, где были отлиты новые бетонные перекрытия.

Бассейн посещают более 500 человек, в том числе спортсмены, занимающиеся адаптивным спортом. После завершения всех работ условия для тренировок станут ещё комфортнее и безопаснее. Финансирование осуществляется из средств муниципального бюджета.