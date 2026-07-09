Евгений Иваняк возглавил мини-футбольное «Торпедо». Фото: ФК "Торпедо".

Евгений Иваняк назначен новым главным тренером мужской команды мини-футбольного клуба «Торпедо» из Нижнего Новгорода. Именно под его руководством команда начнет подготовку и выступление в сезоне 2026/27. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Для Иваняка это новый этап в карьере, которая уже давно связана с «Торпедо». После завершения профессиональной карьеры вратаря по окончании сезона 2023/24 он остался в системе клуба. За годы выступлений голкипер провел за нижегородскую команду 117 официальных матчей и стал одним из самых узнаваемых игроков коллектива.

Уже в начале сезона 2024/25 Евгений Иваняк вошел в тренерский штаб «Торпедо-2», где работал вторым тренером и тренером вратарей. Позже ему доверили молодежную команду «Торпедо U-18». Первый же сезон под его руководством оказался успешным – юные футболисты завоевали золотые медали Юниорлиги до 18 лет.

Следующим шагом стала работа с дублирующим составом. В сезоне 2025/26 Иваняк возглавил «Торпедо-2» и привел команду к бронзовым медалям Первенства Высшей лиги. Теперь специалисту предстоит решать задачи уже во главе основной команды клуба.