3,8 млн рублей потеряла жительница Балахнинского округа на фальшивых инвестициях. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

66-летняя жительница Балахнинского округа стала жертвой мошенников, обещавших высокий доход от инвестиций. В результате общения с лжеброкерами женщина потеряла более 3,8 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД Нижегородской области.

По предварительным данным, пенсионерка увидела в интернете объявление о заработке на бирже и оставила заявку. После этого с ней связались неизвестные, представившиеся специалистами по инвестициям. По их указанию женщина установила специальное приложение и сначала перевела 40 тысяч рублей, а затем еще 727 тысяч рублей якобы на брокерский счет.

Когда пришло время выводить заработанную прибыль, аферисты заявили, что для этого необходимо погасить так называемое «кредитное плечо». Желая вернуть уже вложенные средства, родственница потерпевшей оформила несколько кредитов на сумму свыше 3,089 млн рублей. Все эти деньги также были переведены злоумышленникам.

Общий ущерб составил 3 миллиона 816 тысяч рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

В полиции напоминают, что обещания гарантированного дохода от инвестиций чаще всего используют мошенники. Нижегородцев призывают не переводить деньги для оплаты «комиссий», «разблокировки счета» и других вымышленных платежей.