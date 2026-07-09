Почти вдвое сократилось число ДТП с самокатами в Нижнем Новгороде с начала года. Фото: ЦОДД Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде за первые пять месяцев 2026 года снизились все основные показатели аварийности. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в городе произошло на 91 дорожно-транспортное происшествие меньше. Об этом на заседании городской межведомственной комиссии по профилактике правонарушений сообщил начальник ОГИБДД УМВД России по Нижнему Новгороду Валерий Иванов.

С начала года в городе зарегистрировали 623 ДТП. Число пострадавших сократилось на 112 человек – до 715, а количество погибших уменьшилось на пять человек. Особенно заметным стало снижение аварий с участием средств индивидуальной мобильности – электросамокатов и других СИМ. Их число сократилось почти в два раза. По словам Валерия Иванова, такого результата удалось добиться благодаря совместной работе городской администрации, Центра организации дорожного движения и операторов проката.

В Госавтоинспекции отметили, что наиболее тяжелые последствия по-прежнему имеют аварии, связанные с пьяным вождением, превышением скорости, отсутствием водительских прав и нарушением очередности проезда. При этом пилотный проект по профилактике нетрезвого вождения помог сократить число таких ДТП на 23 случая, а количество пострадавших – на 44 человека.

Параллельно продолжается профилактическая работа. За пять месяцев жителям раздали более 10 тысяч световозвращателей и 25 тысяч памяток по Правилам дорожного движения, а в школах провели свыше двух тысяч занятий по безопасности. До конца августа в регионе также проходит акция «Дети летом», направленная на снижение детского травматизма при использовании велосипедов и средств индивидуальной мобильности.