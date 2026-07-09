Нижегородцев ждут новые правила работы «Почты России» с сентября. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Нижегородской области ждут изменения в работе «Почты России» с 1 сентября 2026 года. Государственная Дума окончательно приняла закон, который обновляет правила работы почтовой связи, расширяет цифровые возможности и должен сделать услуги более удобными и доступными, сообщается на портале ГД РФ.

Документ предусматривает сразу несколько важных нововведений. Так, оплатить услуги организаций федеральной почтовой связи можно будет электронными средствами без комиссии со стороны банков. Кроме того, платежные документы за жилье и коммунальные услуги смогут направляться в электронном виде через портал «Госуслуги».

Еще одно новшество – создание цифровых почтовых ящиков для граждан и организаций. Через них будут направляться юридически значимые и другие официальные сообщения. Закон также разрешает «Почте России» привлекать сторонние организации и индивидуальных предпринимателей для обработки и доставки отправлений, а на платежных документах появится возможность размещать рекламу.

Во время обсуждения закона председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал его «законом о спасении "Почты России"». По его словам, предприятие выполняет важную социальную функцию, а одна из главных задач – сохранить работу отделений, в том числе в небольших населенных пунктах. Основная часть новых норм вступит в силу 1 сентября 2026 года.