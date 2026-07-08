Нижегородцы рассказали о своих культурных предпочтениях ко Дню семьи

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Аналитики изучили медиапредпочтения жителей Нижегородской области в преддверии Дня семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля. Исследование проводилось по итогам первого полугодия 2026 года. Выяснилось, что нижегородцев особенно привлекают истории о дружбе, семейных ценностях и тёплых отношениях между поколениями, сообщает компания МТС со ссылкой на аналитические данные ON Медиа.

В онлайн-кинотеатре, по данным «Кион», лидером просмотров стала картина «Алиса в Стране Чудес» (6+) - современная экранизация сказки Льюиса Кэрролла. Также в топе оказались комедия о семейных отношениях и конфликте поколений «Мужские правила моего деда» (12+), новая версия «Домовенка Кузи» (6+), мультфильм «Три кота и море приключений» (0+) и комедийная лента по рассказам Виктора Драгунского «Денискины рассказы» (6+).

В книжных сервисах аудитория отдаёт предпочтение глубоким историям о человеческих судьбах и родственных узах. Среди самых популярных — роман «Завет воды» Абрахама Вергезе (18+), семейная сага «Стеклянный дворец» Амитава Гоша (16+) и роман Адрианы Трижиани «Добро не оставляйте на потом» (16+) о том, как сохранить отношения в непростых условиях.

Для семейных вечеров нижегородцы чаще всего выбирают песни, знакомые нескольким поколениям: в плейлистах лидируют композиции «Рядом навсегда» L'One (12+), «Эхо любви» Анны Герман (6+), «Дыхание» группы Nautilus Pompilius (12+), «Спасибо, родная» Михаила Боярского (6+) и «Комета» JONY (12+).

Директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов отметил, что День семьи, любви и верности — отличный повод провести время с близкими за просмотром хорошего кино или прослушиванием аудиоспектакля.

- Примечательно, что в нашем региональном топе оказались проекты, которые стирают границы между поколениями: от классических "Денискиных рассказов" и пронзительного "Эха любви" Анны Герман до современных интерпретаций "Алисы" и зажигательных хитов L'One, — отметил Андрей Белов.