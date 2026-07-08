Нижегородским инвесторам могут упростить получение земли под электрозаправки. Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Законодательное собрание Нижегородской области внесён законопроект, который может упростить получение земли под строительство автозаправочных станций с зарядками для электромобилей. Инициатором выступает министерство имущественных и земельных отношений региона.

Согласно документу, на такие объекты предлагают распространить механизмы масштабных инвестиционных проектов. Закон должен дать импульс развитию зарядной инфраструктуры в рамках федеральной концепции развития электротранспорта до 2030 года. Однако для получения льготы бизнесу необходимо будет выполнить ряд строгих условий.

В первую очередь, инвестор должен не менее двух лет до подачи заявки владеть или арендовать как минимум шесть действующих АЗС. Сама новая станция также должна отвечать современным стандартам. На её территории необходимо разместить не менее двух стационарных зарядных устройств публичного доступа с функцией быстрой зарядки. Кроме того, заправка должна быть оборудована зонами отдыха и питания, санитарно-гигиеническими узлами и системами беспроводной передачи данных.

Среди других требований – создание новых рабочих мест, увеличение налоговых поступлений в бюджет и ввод объекта в эксплуатацию в течение двух лет с момента заключения договора аренды.