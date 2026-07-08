Более 250 пар поженились в Нижегородской области 8 июля. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Более 250 нижегородских пар сыграли свадьбу в Нижегородской области 8 июля. Торжества прошли по всей области в День семьи, любви и верности. Об этом сообщает Главное управление ЗАГС Нижегородской области.

— Самое дорогое, что у нас есть, – это семья. Именно она – источник силы, тепла и вдохновения. Сегодня вы сделали очень важный шаг. И я искренне желаю вам долгой счастливой семейной жизни, полной согласия и взаимопонимания, крепости чувств и бесконечной веры друг в друга, - обратился к парам первый заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев.

Молодожены выбрали разные локации, в которых они скрепили свои отношения узами брака. Церемонии прошли как в самом Нижнем Новгороде, так и на площадках неподалеку. Некоторые пары выбрали усадьбу Рукавишниковых для проведения своего торжества.

Из года в год молодожены массово назначают день свадьбы 8 июля. Руководитель главного управления ЗАГС Нижегородской области Ольга Краснова напомнила, что дата пользуется большой популярностью, поэтому бронировать ее нужно заранее.

— Свадьба в Нижегородской области — это не просто красивый праздник, а первый шаг на пути к крепкой, счастливой семье, которую государство готово поддерживать на всех этапах её становления, - отметила Ольга Краснова.

Нижегородская область богата красивыми и живописными местами, в которых можно провести церемонию бракосочетания. Среди них Дом Сиротника, Дом Губернатора и многие другие. Ранее "Комсомолка" писала о самых необычных местах для регистрации брака в Нижнем Новгороде.