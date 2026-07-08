Медицинские династии наградили в Нижегородской области. Фото: Олег Булыгин

Церемония вручения дипломов и нагрудных знаков медицинским династиям Нижегородской области состоялась 7 июля, накануне Дня семьи, любви и верности. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

По результатам конкурса «Медицинские династии Нижегородской области – 2026» были объявлены победители трех номинаций. При выставлении оценок учитывались количество поколений, посвятивших свои жизни медицине, профессиональные достижения, а также рассматривался вклад каждого члена семьи в развитие системы здравоохранения.

— Наверное, ничто не объединяет так, как семья. А когда эта семья медицинская, когда знания, опыт и любовь к профессии передаются из поколения в поколение, это приобретает особое значение, – отметила заместитель министра здравоохранения Нижегородской области Татьяна Коваленко.

Сами участники рассказывают, что благодаря подготовке к конкурсу они глубже изучили свое генеалогическое древо. Благодаря конкурсу также была выявлена одна из самых старейших медицинских династий.

— Династия Абаимовых – Сидоровых – Яндыгановых насчитывает 828 лет суммарного трудового стажа, – уточнил председатель профсоюза работников здравоохранения Василий Приказнов.

Сотрудники министерства здравоохранения Нижегородской области отметили, что задачи по поддержке медицинских династий, сохранению традиций наставничества и повышению престижа профессии решаются в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Призовые места в конкурсе заняли шесть семей. За свою работу и вклад в медицину каждый получил награду «За верность и служение медицине», почетные знаки «Лучшая медицинская династия–2026» и денежное вознаграждение.

В номинации «За преемственность поколений» победу одержала династия Абаимовых – Сидоровых – Яндыгановых. На втором месте расположилась династия Иванченко, а замыкает тройку лидеров династия Карповых.

Династия Петерсон заняла первое место в номинации «Старейшая династия», следом за ними - династия Головановых.

«Заслуженной династией» стала семья Паниных, победив в одноименной номинации.

— Такие династии являются настоящей гордостью нижегородского здравоохранения и примером для молодых специалистов, – подытожила Татьяна Коваленко.