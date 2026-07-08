Нижегородская область признана лидером по реализации проектов в туризме. Фото: аппарат вице-премьера Дмитрия Чернышенко

Нижегородская область признана регионом-лидером по темпам и качеству реализации инфраструктурных проектов в рамках программы льготного кредитования на развитие туристической инфраструктуры. Итоги работы программы подвели 7 июля на совещании под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко, в котором по видеосвязи принял участие губернатор Глеб Никитин.

Как отметил Дмитрий Чернышенко, программа льготного кредитования – одна из самых эффективных и востребованных мер поддержки в нацпроекте «Туризм и гостеприимство», реализуемом по решению президента Владимира Путина. Вице-премьер подчеркнул, что современные отели, построенные с помощью этого механизма, становятся целыми комплексами услуг и точками притяжения для туристов.

Глеб Никитин представил 15 инвестиционных проектов, реализуемых в регионе в рамках программы. По его словам, в прошлом году более 1,9 млн туристов, посетивших Нижегородскую область, разместились в гостиницах. Объём платных услуг туризма и гостеприимства по итогам 2025 года превысил 29 млрд рублей, а общие траты туристов в регионе составили более 80 млрд рублей.

В настоящее время в регионе работают 664 коллективных средства размещения на более чем 20 тысяч номеров. При этом, по оценке экспертов ВЭБ, дефицит номерного фонда составляет порядка 4,5 тысячи номеров. Реализуемые 15 инвестпроектов предусматривают создание гостиничных комплексов на 2 226 номеров, что позволит существенно сократить этот дефицит. 13 проектов реализуются в Нижнем Новгороде, по одному – в Городце и Кулебаках.

Наиболее высокая степень готовности – у многофункционального туристического комплекса «Экопарк на Гребном канале» в Нижнем Новгороде с пятизвёздочной гостиницей на 265 номеров и акватермальным комплексом. Гостиница уже открыта, термальный комплекс планируют запустить в третьем квартале. Также в следующем году ожидается ввод гостиницы на улице Пискунова. Правительство региона прорабатывает вопрос о включении в программу новых инвестиционных проектов.