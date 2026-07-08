В Нижегородской области утвердят новые стандарты стоимости ЖКУ на 2027–2029 годы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Нижегородской области изменятся стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг на один квадратный метр общей площади жилья в месяц на 2027–2029 годы. Соответствующий документ размещён на сайте регионального правительства и сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

Согласно проекту, в 2027 году стандарт составит 252 рубля за квадратный метр, в 2028 году – 269,9 рубля, а в 2029 году – 286,3 рубля. Эти показатели будут использоваться при формировании областного бюджета на соответствующие периоды. Стандарт применяется в расчёте государственных субсидий на оплату ЖКУ. Он помогает определить размер поддержки, если фактические расходы семьи превышают установленную в регионе максимально допустимую долю от совокупного дохода.

Вместе с тем документ предусматривает признание утратившим силу с 1 января 2027 года действующее постановление от августа 2025 года, которым были утверждены стандарты на 2026–2028 годы (231,8 рубля, 250,1 рубля и 264,9 рубля соответственно).