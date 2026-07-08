Свыше 300 тысяч обращений нижегородцев по услугам Росреестра отработано МФЦ. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Больше 300 тысяч обращений по услугам Росреестра отработано МФЦ в Нижегородской области за полгода. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Согласно информации, более 66,3 тысячи услуг было выполнено по кадастровому учету недвижимого имущества, а по регистрации прав на него - свыше 199 тысяч. За услугами по предоставлению сведений, которые содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, обратились более 44,7 тысячи раз.

— Для нас важно сделать обращения нижегородцев в многофункциональные центры максимально комфортным, – отметила директор ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» Светлана Мусарская.

Руководитель управления Росреестра по Нижегородской области Оксана Штейн рассказала, что их главная задача – обеспечить нижегородцам уверенность в надежности своих прав на недвижимость.