85% участков изъяли для продления метров в Сормовском районе. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Нижнем Новгороде продолжаются работы по строительству станции метро «Сормовская» для продления Сормовско-Мещерской линии. В настоящее время подрядчик готовит площадку и переводит находящиеся на ней здания и гаражи в муниципальную собственность.

Как сообщило ГУММиД в телеграм-канале «Метро НН», уже 85% от запланированного количества участков перешли в собственность муниципалитета. На данный момент изъято 627 строений из 726 запланированных.

Строительство метро на этой территории будет разделено на восемь этапов. Первые три направлены на подготовку территории. Специалистам предстоит перенести коммунальные сети и расчистить площадку. Еще три этапа будут включать строительство двух камер для старта и приемы щитов, а также возведение конструктива станций и необходимых для эксплуатации метро притоннельных сооружений.

Финальные этапы затронут благоустройство прилегающей территории. Ожидается, что новая станция метро «Сормовская» станет частью современного транспортно-пересадочного узла. Работы по его проектированию уже ведутся. Открытие станции запланировано на 2029 год.