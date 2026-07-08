Ограничения на полеты сняли в нижегородском аэропорту 8 июля. Фото: Екатерина МАРКЕЛОВА.

8 июля нижегородский аэропорт возобновил работу после ограничений. 7 июля в 4:34 воздушное пространство над столицей Приволжья было полностью закрыто. Затем в 13:51 аэропорт принимал и отправлял рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Сейчас воздушная гавань работает в штатном режиме. По данным онлайн-табло, задержаны четыре рейса. Самолет в Анталью ожидается в 14:55 вместо 11:25. Вылет в Сочи перенесен на 3:55 9 июля вместо 17:15 8 июля. Еще один самолет в этом же направлении должен вылететь в 9:50 9 июля вместо 14:55 8 июля. Кроме того, перенесен рейс в Москву: 4:10 9 июля вместо 17:40 8 июля.

Пассажирам рекомендуется внимательно следить за статусом рейса на онлайн-табло аэропорта или уточнить статус вылета у представителей авиакомпании. Ожидающим в терминале необходимо обращать внимание на объявления по громкой связи.