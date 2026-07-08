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НовостиЭкономика8 июля 2026 7:55

30 тысяч тонн картофеля отправили за границу из Нижегородской области

Продукцию экспортировали в Казахстан, Туркмению и Узбекистан
Елена ПАШКИНА
30 тысяч тонн картофеля отправили за границу из Нижегородской области.

30 тысяч тонн картофеля отправили за границу из Нижегородской области.

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

За последние шесть месяцев из Нижегородской области экспортировали 30 тысяч тонн картофеля в Казахстан, Туркмению и Узбекистан. Об этом сообщает межрегиональное управление Россельхознадзора.

С начала 2026 года сотрудники провели досмотр 26,5 тысяч тонн продовольственного и 620 тонн семенного картофеля в Нижегородской области.

Фитосанитарное состояние продукции также проверили перед ее отправкой. Это подтвердили документы о карантинном состоянии и протоколы испытаний. По результатам исследований установлено, что картофель соответствует необходимым требованиям стран. Каждая партия картофеля имеет фитосанитарные сертификаты. За весь период их было оформлено свыше 1,3 тысяч.